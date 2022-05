Stimmungstest in NRW: Bittere Niederlage für Olaf Scholz

Nordrhein-Westfalen ist mit 19 Millionen Einwohnern das größte deutsche Flächenbundesland, die Landtagswahlen am Sonntag waren deshalb auch ein wichtiges Stimmungsbarometer für die Ampelkoalition in Berlin. Der große Verlierer, so gesehen, war Olaf Scholz. Im früheren Kernland der deutschen Sozialdemokraten wurde die SPD mit 27,5 Prozent (minus 4 Prozentpunkte) abgestraft. CDU-Ministerpräsident Hendrik Wüst verbuchte dagegen Zugewinne und kann wieder in die Düsseldorfer Staatskanzlei einziehen. Der Rechtsanwalt aus dem Münsterland erreichte voraussichtlich 35 Prozent der Stimmen.