Hendrik Wüst: Vom "jungen Wilden" zum Laschet-Nachfolger in NRW

Für dieses Ziel wird Wüst in den kommenden Wochen allerdings viel Verhandlungsgeschick und Kompromissfähigkeit unter Beweis stellen müssen - vor allem, wenn er die erste schwarz-grüne Koalition in NRW schmieden wollte. Zu Beginn seiner politischen Karriere hatte Wüst wenig Versöhner-Qualitäten gezeigt. Seit er Ministerpräsident ist, präsentiert er sich jedoch als zugewandter, gemäßigter Mann der Mitte.

"Mallorca-Affäre"

Dass er als Sieger aus der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen hervorgehen könnte, war ohnehin alles andere als sicher. In den letzten Wochen des Landtagswahlkampfes schien die "Mallorca-Affäre" seiner infolgedessen zurückgetretenen Umweltministerin Wüsts Chancen schmelzen zu lassen.

Als Glücksfall erwies sich, dass der Kurzzeit-Regierungschef gleich von Beginn an das Vorsitzendenamt der Ministerpräsidentenkonferenz von Laschet erbte. Diese Bühne nutzte der 46-jährige Münsterländer konsequent, um seinen anfangs sehr überschaubaren Bekanntheitsgrad zu steigern und Profil auch in der Bundespolitik zu gewinnen. Obwohl der verheiratete Vater einer kleinen Tochter sich wiederholt für die Vereinbarkeit von Politiker- und Familienleben stark machte, nutzte er seine nur sieben Monate kurze Amtszeit nach Laschets Wechsel in den Bundestags, um quasi täglich Präsenz in den Medien zu zeigen.