Billionen-Investitionen: So will die EU das Klima retten

Europa soll bis zum Jahr 2050 der erste klimaneutrale Kontinent der Welt werden. Dieses Vorhaben will die neue EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in die Tat umsetzen. Zur Finanzierung will die EU-Kommission einen Billionen-Euro-Plan auflegen, der am Dienstag vorgestellt werden soll. Das Vorhaben beinhaltet einen Übergangsfonds. Dieser soll etwa Kohlegebieten in Deutschland den Ausstieg aus der Kohleenergie ermöglichen.

Die wichtigsten Fragen und Antworten zum "Green Deal":

Wie viel wird der Klimaplan voraussichtlich kosten?

In ihrem "Investitionsplan für ein nachhaltiges Europa" geht die Kommission davon aus, dass jährlich 1,2 Billionen Euro nötig sind, um das EU-Klimaziel für 2030 noch zu erreichen. Nur so könne eine Reduktion der Treibhausgase um 40 Prozent im Vergleich zu 1990 erlangt werden. Dazu müssten "zusätzliche Investitionen von 260 Milliarden Euro pro Jahr" mobilisiert werden, heißt es in einem Dokument der Behörde, das der Nachrichtenagentur AFP vorliegt, und von einer "Investitionsherausforderung" spricht.

In welchen Bereichen muss am meisten investiert werden?

Den größten Bedarf für klimafreundliche Investitionen sieht die EU bei der energetischen Sanierung von Wohngebäuden. 120 Milliarden Euro jährlich sollen dafür freigemacht werden. Es folgen wirtschaftlich genutzte Gebäude wie Büros oder Fabriken, bei denen aus Sicht Brüssels 75 Milliarden Euro pro Jahr mehr nötig sind. Im Energiebereich fehlen demnach 40 Milliarden jährlich und im Verkehrssektor 20 Milliarden Euro.