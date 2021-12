Bidens Demokratie-Gipfel sorgt für großen diplomatischen Ärger

Ein Land, in dem Hunderttausende Corona- und Drogen-Tote zu beklagen sind, dass von strukturellem Rassismus sowie exzessiver Waffen-Gewalt geplagt ist und wo ein ehemaliger Präsident (Trump) den Ausgang seiner Abwahl in Zweifel zog und einen blutigen Sturm auf das Kapitol in Washington herbeiredete, könne keinen Vorbild-Charakter beanspruchen, heißt es dort selbstbewusst. "So eine Demokratie ist für die Wähler keine Freude, sondern eine Katastrophe", tönte ein führender Kopf der Kommunistischen Partei. China dagegen stelle mit seiner Einparteienherrschaft eine sehr gut funktionierende Demokratie dar.

In US-Regierungskreisen weiß man um die Gefahr, als Sprücheklopfer im Glashaus angesehen zu werden; zumal der parteipolitische Zwist zwischen Demokraten und Republikanern, der die demokratischen Prozesse regelmäßig bis zum Stillstand strapaziert, inzwischen militante Züge angenommen hat. Joe Biden wird darum in seiner Rede auf die Gefahr der "Erosion" demokratischer Errungenschaften in seinem eigenen Land eingehen, heißt es in Regierungskreisen. "Wir wissen, dass wir angreifbar sind", sagte ein Regierungsoffizieller auf Anfrage.