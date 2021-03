Biden nützt Covid-Krise, um Sozialhilfen auszubauen

Das Hilfspaket ist nicht nur weit größer als alle staatlichen Hilfsprogramme, die die Vorgänger Donald Trump und Barack Obama geschnürt haben, es richtet sich vor allem an die ärmsten Amerikaner. So gibt es erstmals seit Jahrzehnten Direktzahlungen an Eltern.

Nur 300 Dollar

Dieses Kindergeld beträgt zwar für europäische Verhältnisse nur bescheidene 300 Dollar (252 Euro) pro Monat pro Kind, ist aber für die USA eine kleine Revolution. Bisher gab es Unterstützungen für Kinder grundsätzlich in Form sogenannter „tax credits“, also quasi fixer Absetzposten auf der alljährlichen Steuererklärung. Menschen, die aufgrund ihrer prekären Lebensverhältnisse gar nicht in Frage für eine solche Steuererleichterung kamen, wurden so übergangen. Jetzt wird das Kindergeld an sie direkt ausgezahlt.

Zwar ist die Maßnahme als Hilfe gegen die Pandemie vorerst zeitlich beschränkt, aber schon jetzt fordern viele Demokraten, dieses Kindergeld zu einer dauerhaften Einrichtung zu machen.