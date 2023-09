"Werde jetzt ins Bett gehen": Fahriger Biden erreicht Ziele bei Vietnam-Besuch

Biden über China: "Wirtschaftskrise verhindert Taiwan-Invasion"

Bei der außergewöhnlichen Pressekonferenz gab Biden zudem einen weiteren kleinen diplomatischen Erfolg bekannt: Er habe sich am Rande des G20-Gipfels in Indien mit Chinas Ministerpräsidenten Li Qiang getroffen, so der US-Präsident. Der 64-Jährige war als Vertreter seines Machthabers Xi Jinping zum Gipfel gereist.

Über Xi und die wirtschaftlich angespannte Situation in China sagte Biden: "Er hat im Moment alle Hände voll zu tun. Er hat eine überwältigende Jugendarbeitslosigkeit." Eine aus der Verzweiflung geborene Invasion der Insel Taiwan befürchtet Biden deshalb nicht: "Das Gegenteil ist der Fall, denn China hat wahrscheinlich nicht mehr die gleichen Möglichkeiten wie früher."

Abschließend erklärte Biden, China grundsätzlich nicht schaden zu wollen: "Es ist mir ein ernstes Anliegen, die Beziehungen zu verbessern." Vielmehr wolle er sicherstellen, dass die USA und China eine Beziehung hätten, bei der alle auf dem aktuellen Stand seien und jeder wisse, worum es gehe. "Wir sind alle besser dran, wenn es China gut geht."