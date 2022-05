Bewohner in besetzter Stadt: Lage in Cherson immer schwieriger

FĂŒr die im russisch besetzten Cherson zurĂŒckgebliebenen Bewohner der Stadt wird die Lage immer schlimmer. Dies berichtete der APA am Sonntag ein GesprĂ€chspartner in der sĂŒdukrainischen Regionalhauptstadt. "Medikamente gehen zu Ende, unter anderem auch in den KrankenhĂ€usern", erlĂ€uterte ein Chersoner, dessen Namen aus SicherheitsgrĂŒnden nicht genannt werden kann. Gleichzeitig klagte er ĂŒber laufende Festnahmen und "Filtrationen" durch die russische Einheiten.

"Anarchie"

"Menschen verlassen zu Tausenden die Stadt, und wir tauchen sukzessive in eine Art Anarchie ein, die an die Situation unmittelbar nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion in den frĂŒhen Neunzigerjahren erinnert", sagte der GesprĂ€chspartner. Es gebe weder eine Regierung noch klare Regeln. Durch Medikamentenmangel wĂŒrden zudem jene Menschen sterben, die permanent auf Medikation angewiesen seien oder die nach Verletzungen behandelt werden mĂŒssten.

Der AnhÀnger einer ukrainischen Eigenstaatlichkeit sprach von einer "leeren Stadt" und ging davon aus, dass zumindest die HÀlfte der Stadtbewohner, 150.000 Menschen, seit Beginn der russischen Besatzung Anfang MÀrz ihre Heimatstadt verlassen haben.

Erschwert wĂŒrde dies mittlerweile jedoch unter anderem an den Stadtausfahrten durch lange Listen mit den Namen von Personen, die festgenommen werden sollen. In diesem Zusammenhang sprach er von "Filtrationen", IdentitĂ€tsfeststellungen in Kombination mit Verhören sowie teilweise Festhaltungen, die im Zweiten Weltkrieg sowohl von deutschen als auch von sowjetischen Truppen praktiziert worden waren.

WĂ€hrend dies in der Stadt aus logistischen GrĂŒnden nicht möglich sei, komme es in Dörfern im Umland von Cherson indes auch zu Verhaftungsaktionen, die an die Praxis in den Tschetschenienkriegen erinnerten. "Das Dorf wird umzingelt, sie (die Russen, Anm.) gehen rein, durchsuchen, rauben und verhaften Leute nach irgendwelchen Kriterien", sagte er.

Problematisch fĂŒr die Dorfbevölkerung sei zudem, dass sie ihre landwirtschaftliche Produktion nicht aus der Region bringen könnten und sie angesichts von niedrigen Preisen vor Ort hohe Verluste machten.