Beste Filme 2021: Obama empfiehlt eine österreichische Koproduktion

Viele Frauen auf den Listen

Die Zusammenstellung der Lieblingslieder zeugt wieder von einem sehr bunten Musikgeschmack des 60-Jährigen. "Ich habe immer Spaß daran gehabt, eine breite Vielfalt an Musik zu hören - daher ist es keine Überraschung, dass ich dieses Jahr ein kleines bisschen von allem gehört habe", schrieb der schon früher als großer Soul-, Hip-Hop- und Pop-Kenner aufgefallene Obama. Die Liste ist tatsächlich grenzüberschreitend: von der Indiepop-Sängerin Mitski ("The Only Heartbreaker") über die US-Rockband The War On Drugs ("I Don't Live Here Anymore") und die britische Rapperin Little Simz ("Woman") bis zu Soul-Jazz von Grammy-Favorit Jon Batiste ("Freedom") und afrikanischer Gitarrenmusik von Mdou Moctar ("Tala Tannam").