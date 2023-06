Berlusconis Tod: Mittwoch ist Trauertag in Italien

"Berlusconi hinterlĂ€sst ein großes Vakuum, aber auch ein außergewöhnliches Erbe an Werten. Ohne Berlusconi wird in Italien nichts mehr so sein wie vorher. Wir werden noch hĂ€rter und besser arbeiten mĂŒssen, aber es wird ohne ihn nicht einfach sein", sagte Lega-Vorsitzender und Verkehrsminister Matteo Salvini laut Medienangaben.

"Berlusconi hatte die FÀhigkeit, zu vermitteln, alles zusammenzuhalten und zehn Leute mit unterschiedlichen Meinungen an einen Tisch zu setzen und eine Einigung zu finden", erklÀrte Salvini, dessen Lega mit Berlusconis Partei Forza Italia Juniorpartner in der Regierungskoalition von Meloni ist.