Berlusconi-Partei bricht auseinander

Ich bin glücklich, dass wir zu diesem Namen zurückgekehrt sind, den wir alle noch im Herzen tragen: Forza Italia“, rief der italienische Ex-Premier Silvio Berlusconi beim Parteirat am Samstag in Rom den rund 800 Delegierten seiner Gruppierung entgegen. Das dürfte aber das einzig Erfreuliche für den 77-Jährigen an diesem Tag gewesen sein. Denn maßgebliche Politiker seiner bisherigen Partei „Volk der Freiheit“ (PdL) verweigerten dem Medien-Tycoon die Gefolgschaft – und spalteten sich ab.

Kopf der Rebellion gegen den Cavaliere war dessen ehemaliger Ziehsohn, Vize-Premier und bisheriger PdL-Chef Angelino Alfano. Dieser wollte den jüngste Schachzug seines einstigen Mentors nicht mehr mitmachen.