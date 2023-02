Berlin wählt (schon wieder) – aber wen?

CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner kam mit Partnerin zur Stimmabgabe in die Grundschule am Ritterfeld. Wegner will nach der Wahl den Bürgermeister stellen: In allen Umfragen vor der Wahl lag die CDU auf dem ersten Platz vor der SPD – zum ersten Mal, seit die Sozialdemokraten der Union die deutsche Hauptstadt vor 22 Jahren weggeschnappt hatten.

Dem ZDF-Politbarometer, das am Donnerstagabend veröffentlicht wurde, lag die CDU mit 25 Prozent vor der SPD (21 Prozent). Die Grünen stürzten im Vergleich zu den Prognosen im Jänner ab und lagen bei 17 Prozent. Die Linke wurde auf 11, die AfD unverändert auf 10 Prozent geschätzt. Die FDP würde der Umfrage zufolge nur knapp den Einzug ins Landesparlament schaffen (6 Prozent).

Zur Erinnerung: 2021 holte die SPD 21,4 Prozent, dahinter kamen die Grünen mit 18,9 Prozent, auf dem dritten Platz die CDU mit 18 Prozent. Die Linke kam auf 14,1 Prozent, die AfD auf 8 Prozent, die FDP auf 7,1 Prozent.