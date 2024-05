Berlin und Paris wollen Langstrecken-Waffen entwickeln

"Frankreich und Deutschland werden gemeinsam mit Partnern eine langfristige, umfassende und inklusive Zusammenarbeit im Bereich weitreichender Abstandswaffen eingehen", heißt es in einer am Dienstag in Meseberg beschlossenen Erklärung des deutsch-französischen Sicherheits- und Verteidigungsrates.

Dies solle auch zur Stärkung der europäischen Rüstungsindustrie dienen.