Berlin stimmt Deutschland auf den nächsten Lockdown ein

Hamburg zieht Notbremse

„Das Infektionsgeschehen gewinnt an Dynamik“, sagte RKI-Vizepräsident Lars Schaade am Freitag in Berlin. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Freitag bundesweit bei 95,6. Am Donnerstag hatte sie noch bei 90 gelegen. Einen mindestens ebenso rasanten Tagesanstieg hatte es zuletzt im Januar im Zuge der zweiten Welle gegeben. Als erste Großstadt zog Hamburg die Notbremse. Nach drei Tagen mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von über 100 ließen die Verantwortlichen der norddeutschen Metropole die Öffnungsschritte regional wieder rückgängig machen.