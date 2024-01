Berlin plant Entlastungsvorschläge für Bauern

Fahrplan für konkrete Erleichterungen

Die Bauern protestierten dagegen, dass die Bundesregierung in Berlin Diesel-Vergünstigungen schrittweise streichen will. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hatte am Montag nach einem Gespräch der Ampel-Fraktionschefs mit Vertretern der Bauernverbände gesagt, zu einer Agrardebatte am Donnerstag im Bundestag wolle die Koalition einen Entschließungsantrag mit einem Fahrplan für konkrete Erleichterungen bis zur Sommerpause einbringen.

➤ Mehr lesen: Wie wahrscheinlich Bauernproteste in Österreich sind

Im Antrag geht es, ohne auf konkret in Zahlen gegossene Hilfen einzugehen, um einen "Modernisierungsprozess" in Richtung einer ökologisch und ökonomisch nachhaltigen, langfristig zukunftsfesten Landwirtschaft. Im Sinne des Klimas solle diese nachhaltig sein und gleichzeitig den Betrieben eine wirtschaftliche Perspektive bieten.

➤ Mehr lesen: Bauern wollen Deutschland lahmlegen: Warnung vor rechtsextremer Unterwanderung