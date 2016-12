Bei den Ermittlungen nach dem Weihnachtsmarktanschlag von Berlin führt einem Medienbericht zufolge eine Spur des mutmaßlichen Attentäters Anis Amri zu einer Moschee in Berlin-Moabit, die bei den Sicherheitsbehörden als Salafistentreffpunkt gilt.

Der am Freitag in der Nähe von Mailand von Polizisten erschossene Amri soll laut RBB wenige Stunden nach dem Lastwagenanschlag vom Breitscheidplatz vor dem Gebäude des Moschee-Vereins "Fussilet 33" gefilmt worden sein.

Vorsitzender von "Fussilet 33" war laut aktuellem Jahresbericht des Berliner Verfassungsschutzes der selbst ernannte "Anführer" oder "Emir" Ismet D., der in Moabit durch seinen Islamunterricht Muslime - meist Türken und Kaukasier - für den Dschihad in Syrien radikalisiert haben soll. Bereits im Jänner 2015 ging die Polizei mit Durchsuchungen gegen den Moschee-Verein und seine Funktionsträger vor.

D. und einem Mitangeklagten wird seit Jänner 2016 vor dem Berliner Kammergericht der Prozess gemacht. Die Anklage wirft den beiden Männern vor, von Mitte 2013 bis Ende 2014 die syrische Dschihadistengruppe Junud al-Sham finanziell, technisch und organisatorisch unterstützt zu haben.

Senat prüft Verbot von Moschee-Verein

Die Berliner Behörden prüfen ein mögliches Verbot von "Fussilet 33", in dem Amri verkehrt haben soll. Derzeit werde geprüft, "ob man hier kurzfristig tätig werden kann", sagte Innenstaatssekretär Torsten Akmann am Freitag im Berliner Innenausschuss. Es gehe um die Frage, ob "Verbotstatbestände" vorliegen, die einen solchen Schritt rechtfertigten. Dazu könnten Strafverfahren gegen Beteiligte gehören oder Hinweise auf Unterstützung terroristischer Vereinigungen. Innensenator Andreas Geisel (SPD) sagte im Anschluss an die Sitzung, man sein übereingekommen, das "jetzt noch einmal besonders intensiv zu betrachten und möglichst schnell zu Ergebnissen zu kommen." Über ein Verbot war bereits 2015 diskutiert worden.

Dem RBB zufolge befürworten Berliner Ermittler seit geraumer Zeit eine Schließung der Moschee in Moabit und ein Verbot des Vereins. Moschee-Vorstände sollen demnach von der "Moschee der ISIS-Leute in Berlin" (ISIS=Terrormiliz IS "Islamischer Staat") gesprochen haben. Der Sender berief sich dabei auf die Protokolle von überwachten Telefonaten.

Schwerpunkt-Kontrollen bei Zugverkehr in Österreich

Unterdessen wird an den Grenzen zu den Nachbarländern der Zugsverkehr in Österreich "schwerpunktartig" kontrolliert. Besonders nach Hinweisen über illegale Grenzübertritte werden die Stichproben intensiviert. Eine lückenlose Überprüfung des Personenverkehrs gibt es aber nicht, sagte Innenministeriumssprecher Karl-Heinz Grundböck.

Nach vermehrten Aufgriffen von Flüchtlingen in Tirol werden an der italienisch-österreichischen Grenze am Brenner in Kooperation zwischen ÖBB und Polizei die Güterzüge kontrolliert. Die Güterzüge sollen vorwiegend in den Nachtstunden angehalten und durchsucht werden. Während dieser Kontrollen muss laut Polizei aus Sicherheitsgründen der Zugverkehr in beide Richtungen eingestellt werden. Für den Personenverkehr sollte es durch die Kontrollen zu keinen Einschränkungen kommen.

Der mutmaßlicher Weihnachtsmarkt-Attentäter Anis Amri war nach dem Anschlag in Berlin am Montagabend offenbar ungehindert nach Frankreich und anschließend per Bahn nach Italien gereist. Vor dem Bahnhof von Sesto San Giovanni, einem Vorort von Mailand, wurde der 24-jährige Tunesier Freitagfrüh von italienischen Polizisten erschossen. Amri hatte keinerlei Dokumente bei sich, teilten die italienischen Behörden mit.