Belgiens Ex-Premierministerin mit Covid-19 auf Intensivstation

Es wurde vermutet, dass sich Schallenberg beim EU-Außenministerrat angesteckt haben könnte. Wie die Sprecherin der Ministerin der APA am vergangenen Sonntag bestätigte, nahmen Wilmes und er am Rande des Treffens an einem informellen Frühstück mit dem saudi-arabischen Außenminister teil. Schallenberg und Wilmes seien dabei nebeneinandergesessen. Wilmes machte ihre Diagnose zeitgleich mit Schallenberg öffentlich und begab sich in Quarantäne.

Die Belgierin, die bis 1. Oktober Regierungschefin von Belgien war, geht davon aus, dass sie sich im familiären Umfeld angesteckt hat.

Belgien gehört zu den am heftigsten gebeutelten Ländern Europa mit überdurchschnittlich vielen Todesopfern. 10.539 Menschen sind demnach laut der Johns-Hopkins-Universität in Belgien mit oder an dem Coronavirus gestorben. Belgien verzeichnete zuletzt neue rund 8.500 Neuinfektionen am Tag - vergangene Woche war gar der Rekordwert von mehr als 12.000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden vermeldet worden. Und das bei nur 11,5 Millionen Einwohnern.

Seit Montag gilt ein Teil-Lockdown: Alle Gaststätten sind gesperrt, es gelten strikte Corona-Regeln.