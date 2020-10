8.500 Neuinfektionen: Belgien steht "kurz vor dem Tsunami"

"Schützt euch und eure Nächsten"

Der neue Regierungschef gab seinen Landsleuten eine beinah schon resignativ-anmutende Botschaft mit auf den Weg: "Schützt euch und eure Nächsten." Denn: "Es ist schlimmer als am 18. März, als wir den totalen Lockdown verkündet haben", so Premier Alexander de Croo.

Vor allem in den Spitälern ist die Lage mittlerweile mehr als angespannt. Am Dienstag lagen 2.774 Patienten mit Covid-19 in den belgischen Kliniken, davon 446 auf Intensivstationen. Täglich kommen im Schnitt knapp 267 Patienten neu in die Klinik, 95 Prozent mehr als in den sieben Tagen vorher. Wenn die Infektionszahlen weiter steigen, müsse man andere medizinische Behandlungen einstellen.

Verglichen mit dem letzten Höhepunkt im März müssen dreimal so viele Intensivpatienten versorgt werden. Die Aussichten sind nicht rosig. Im Gegenteil: Die Lage "wird noch schlechter werden", so der Premier. Steigen die Infektionsraten weiter derart an, sind ab Mitte November mit hoher Sicherheit sämtliche Intensivbetten in Belgien belegt, rechnen Statistiker vor.