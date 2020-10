Coronavirus: Österreichs Spitzenpolitik bisher großteils verschont

Solche Clusterbildungen gab es im Nationalrat vorerst nicht, sehr wohl aber Infektionen, die großteils die ÖVP betrafen. Der erste Corona-positive Abgeordnete war Johann Singer Mitte März. Später erkrankten auch noch Maria Großbauer, Johannes Schmuckenschlager sowie Martin Engelberg, wobei letzterer sogar im Spital behandelt werden musste. Bei den NEOS wurde Karin Doppelbauer positiv getestet.

In der Landespolitik war Christian Stöckl, Finanzlandesrat in Salzburg, an Corona erkrankt. Seine Regierungskollegen steckte er ebenso wenig an wie seine Mitarbeiter. Zu den ersten prominenten Corona-Fällen gehörte die Wiener Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal (SPÖ), die sich Mitte März eine Infektion einfing, längst aber wieder ihrer Arbeit nachgeht. Ebenfalls in der ersten Welle Corona-positiv war der Korneuburger Bürgermeister und niederösterreichische Landtagsabgeordnete Christian Gepp (ÖVP). Aktuell erkrankt ist der oberösterreichische SPÖ-Gesundheitssprecher Peter Binder. Da er in Kontakt zum Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) gestanden ist, musste der Stadtchef in Quarantäne.

Politiker in Quarantäne

Das ist ein Gefühl, das mittlerweile etliche Spitzenpolitiker kennen, auch wenn sie letztlich nicht positiv getestet wurden. Zum längeren Home-Office waren etwa der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) und Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl sowie Kanzleramtsministerin Karoline Edtstadler und Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (beide ÖVP) verpflichtet. Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) entging zuletzt der Quarantäne, da er im entscheidenden Zeitraum nicht mit einem seiner engsten - corona-positiven - Mitarbeiter in Kontakt war. Gleiches erlebte vor rund zwei Wochen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP).