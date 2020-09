Belarus: Verhafteten Oppositionellen drohen fünf Jahre Haft

Kolesnikowa und Snak, die beide nach Angaben der Opposition in Minsk verschleppt worden waren, drohen fünf Jahre Gefängnis. Die Oppositionsführerin befinde sich derzeit in einem Gefängnis in der Hauptstadt Minsk. „Maria ist guter Laune, bereit zum Kampf“, sagte ihre Anwältin Ljudmila Kasak der Nachrichtenagentur AFP. Sie fügte hinzu: „Sie bestätigt, dass sie ihren Reisepass zerrissen hat, um in Belarus bleiben zu können.“

Kolesnikowa war - nach internationalem Rätselraten über ihr Verschwinden in Minsk - in der Nacht zum Dienstag an der ukrainischen Grenze aufgetaucht und dort nach offiziellen Angaben festgenommen worden. Nach Angaben von Augenzeugen wurde die 38-Jährige an die Grenze gebracht, um dort gegen ihren Willen in die Ukraine abgeschoben zu werden.

Auf Rücksitz gestoßen

„Sie wurde in den Rücksitz gestoßen, sie hat geschrien, dass sie nirgendwo hingehe“, berichteten Anton Rodnenkow und Iwan Krawtsow, die an der Grenze dabei waren und sich für die Ausreise in die Ukraine entschieden hatten.