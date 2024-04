Bekommt Florenz einen deutschen Bürgermeister?

Mangelnde Sicherheit und der Overtourismus sind die zwei Themen, die alle Florentiner umtreiben. So erzählt zum Beispiel Maria, Mitte 20, Kellnerin in einem Lokal in Piazza Santo Spirito: „Nach einer gewissen Uhrzeit wird die Stadt gefährlich.“ Drei Studenten, die zur Veranstaltung am Dienstag gekommen waren, erzählten wiederum von einer Stecherei vor der Uni. Sie wollen Schmidt wählen.

Maria, wird stattdessen gar nicht erst ins Wahllokal gehen. „Florenz erstickt vor lauter Touristen“, sagt sie. „Doch weder Schmidt noch jemand anders wird etwas dagegen unternehmen. Touristen bringen Geld, und auf das will niemand verzichten.“

Aber geht das überhaupt: Ein Deutscher der Florenz regiert? Seit einigen Jahren besitzt der mit einer Italienerin verheiratete Deutsche auch einen italienischen Pass. Wie kommt es, dass gerade eine nationalistische Partei wie Fratelli d’Italia von Premierministerin Giorgia Meloni ihn unterstützt?