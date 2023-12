Umbau in Italiens Museumslandschaft: Eike Schmidt geht nach Neapel

Der Direktor der Uffizien in Florenz Eike Schmidt - er war einst zum Direktor des Wiener Kunsthistorischen Museums gekürt worden, trat den Posten aber nie an - wechselt nach Neapel. Am Ende seiner zweiten Amtszeit in Florenz ist der Deutsche zum Direktor des Museums Capodimonte in Neapel ernannt worden, teilte das Kulturministerium in Rom mit. Die Besetzung ist Teil einer umfassenden Personalumbaus, bei dem insgesamt 12 Museumsorganisationen neue Leitungen bekommen. Die Rechtsregierung unter Giorgia Meloni setzt dabei den Kurs fort, geborene Italiener in die Top-Posten der Kulturinstitutionen zu berufen. Zuvor hatte es eine Welle von internationalen Besetzungen gegeben, in deren Zug neben Schmidt auch österreichische Museumsprofis wie Peter Aufreiter (derzeit Chef des Technischen Museums Wien) oder Peter Assmann (zuletzt an den Tiroler Landesmuseen) nach Italien gegangen waren.

Schmidt - er ist seit kurzem Italienischer Staatsbürger und hegte gerüchteweise Ambitionen auf das Amt des Bürgermeisters von Florenz - wäre von Gesetz wegen nicht für eine dritte Amtszeit in den Uffizien in Frage gekomemn. Er ersetzt nun in Neapel den Franzosen Sylvain Bellengerè, der seit 2015 das Museum Capodimonte in Neapel führte. Sein Nachfolger in den Uffizien wird Simone Verde, der gegenwärtig für den Museen- und Denkmalkomplex der Stadt Parma verantwortlich ist.

