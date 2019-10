Eike Schmidt: "Ich würde die Absage nicht als Affront sehen"

Mit 1. November hätte Eike Schmidt das Kunsthistorische Museum ( KHM) in Wien übernehmen sollen, knapp einen Monat davor kam der Rückzieher. Der deutsche Kunsthistoriker strebt stattdessen eine Vertragsverlängerung an den Uffizien in Florenz an. Im Interview mit der APA erklärt er seine Beweggründe.

Was hat Sie dazu bewogen, Ihr Engagement in Wien so kurzfristig abzusagen?

Eike Schmidt: Das hat eigentlich nichts mit Wien, sondern alles mit Florenz zu tun. Ich hatte hier (in Florenz, Anm.) eine Reihe von Projekten aufgesetzt, von denen man nun nach vier Jahren die ersten Früchte sieht. Es hat sich auch in Italien in den vergangenen Wochen ein völlig überraschender politischer Umschwung gezeigt, der direkte Auswirkungen auf die Museumsarbeit hat (der Sozialdemokrat Dario Franceschini ist seit kurzem wieder Kulturminister, Anm.). Projekte, die lange in der Schwebe standen, scheinen nun zum Greifen nahe. Ich weiß das KHM in sehr guten Händen. Es gibt kaum ein Museum, das stabiler aufgebaut ist. Es schmerzt mich natürlich, dass ich davon nicht Teil sein kann. Aber hätte ich nicht gewusst, dass es mit Sabine Haag (derzeit Generaldirektorin, Anm.) in einen sicheren Hafen kommt, hätte ich es gar nicht in Erwägung gezogen.