Kunsthistorisches Museum: Hat Schmidt "(noch) nicht abgesagt"?

Der designierte Direktor hat (noch) nicht abgesagt? Wie kann das sein? Gegenwärtig bietet sich nur das folgende Szenario als Erklärung an:

Eike Schmidt will weiter Direktor der Uffizien bleiben. Seine Familie lebt in Florenz – und will nicht (schon wieder) übersiedeln. Schmidt wurde aber vom Kulturministerium in Rom (noch) nicht im Amt bestätigt – obwohl er mit seinem Job in Wien gehörig Druck machte. Er versuchte daher, Zeit zu schinden. Und er dürfte Schallenberg um einen weiteren Aufschub gebeten haben. Erst am kommenden Freitag sollte es, so hört man, eine gemeinsame Erklärung geben – mit bis dato offenem Ergebnis.

Alexander Schallenberg dürfte dieses doppelte Spiel aber nicht mitgespielt haben. Der Minister stellte die Absage, von der Schmidt (noch) nichts wissen will, am Dienstag als definitiv dar. Und so könnte der bisher erfolgreiche Jobhopper zwischen den Stühlen hinplumpsen: Weil er doch nicht als Uffizien-Direktor bestätigt wird – und auch nicht Generaldirektor des KHM wird.