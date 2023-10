Florenz verzichtet auf umstrittenen Umbau der Uffizien

Ein seit mehr als 20 Jahren andauernder Streit um den Bau der so genannten "Isozaki-Loggia" in den Uffizien hat ein Ende gefunden. Das Projekt zur Neugestaltung des Ausgangs des Florentiner Museums, das vom japanischen Architekten Arata Isozaki entworfen worden war, wird nicht umgesetzt, beschloss der Oberste Rat f├╝r das kulturelle Erbe, dessen Mitglieder sich einstimmig gegen den Plan aussprachen, am Freitagnachmittag.

Damit wird ein Streit beendet, der seit 1999 andauert, seitdem der japanische Architekt einen internationalen Ideenwettbewerb f├╝r einen neuen Ausgang der Uffizien gewonnen hatte. Das Projekt, das Elemente aus Stahl, Glas und Stein verbindet, die von vier Statuen getragen wird, wurde von einer internationalen Kommission als das beste bewertet. Es setzte sich gegen Entw├╝rfe von Norman Foster, Gae Aulenti, Vittorio Gregotti, Mario Botta und Hans Hollein, den Stars der Weltarchitektur, durch.