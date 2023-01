Uffizien erhöhen Preis für Eintrittskarte

Wegen der steigenden Energiekosten erhöhen die Uffizien in Florenz den Preis für die Eintrittskarte in der Hochsaison. Vom 1. März bis zum 30. November wird der Eintritt 25 Euro statt wie bisher 20 Euro kosten, beschloss der Verwaltungsrat des Florentiner Museums. Die Eintrittspreise für den Palazzo Pitti und die Boboli-Gärten, die zum Komplex der Uffizien gehören, bleiben unverändert.

In der Hochsaison sind Ermäßigungen für diejenigen vorgesehen, die das Museum zwischen 8.15 und 8.55 Uhr besuchen: Sie zahlen 19 Euro. Die Preise in der Nebensaison bleiben unverändert, teilten die Uffizien am Dienstag mit. Die vom Verwaltungsrat beschlossene Preiserhöhung wurde vom Kulturministerium in Rom genehmigt.

Die Uffizien sind das meistbesuchte italienische Museum. Sie besitzen eine der wichtigsten kunsthistorischen Sammlungen der Welt, deren Schwerpunkt auf der Malerei der Renaissance liegt. Ursprünglich handelt es sich dabei um einen zwischen den Jahren 1560 bis etwa 1580 für die Unterbringung von Ministerien und Ämtern in Florenz errichteten Gebäudekomplex, der von Anfang an reichhaltig mit Kunst ausgestattet wurde. Die Architekten des Gebäude-Ensembles waren Giorgio Vasari, Bernardo Buontalenti und Alfonso Parigi der Jüngere.