Türkei kommt EU-Beitritt näher

Nach drei Jahren Stillstand kommt Bewegung in die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei: Die EU-Außenminister einigten sich am Dienstag darauf, bei einer Beitrittskonferenz in zwei Wochen das Kapitel 22 zu Regionalpolitik zu eröffnen. Dies hätte schon im Juni geschehen sollen und wurde wegen der gewaltsamen Niederschlagung der Proteste in Istanbul verschoben. Es ist ein kleiner Schritt vorwärts in den Verhandlungen, die seit 2005 laufen und nur schleppend vorankommen. Erst eines von 35 Kapiteln wurde – während des österreichischen EU-Vorsitzes 2006 – abgeschlossen. Mehrere liegen wegen des Zypern-Konflikts auf Eis.

Frankreich hat erst zu Beginn des Jahres sein grundsätzliches „Nein“ zu einem Beitritt der Türkei gelockert und damit die Eröffnung neuer Kapitel ermöglicht.

Der neue Anlauf der EU lässt die türkische Bevölkerung kalt. Die EU-Befürworter verlieren an Terrain, nur mehr 40 Prozent sind für eine Mitgliedschaft. Zuletzt hat selbst Europa-Minister und EU-Chefverhandler Egemen Bağis im britischen Telegraph geschrieben, „vielleicht treten wir nie bei“.