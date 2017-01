Kurz nach seinem Interview mit Bild und Times, in dem er die Nato als „obsolet“ bezeichnete und den Brexit als „großartig“, tippte er in sein Handy, was er sonst noch loswerden wollte: „NBCNews ist schlecht, aber Saturday Night Live ist die schlimmste NBC-Sendung. Nicht lustig, schreckliche Schauspieler.“ Oder: „Die Geheimdienstchefs haben einen Fehler gemacht und wenn Menschen Fehler machen, sollten sie sich ENTSCHULDIGEN. Die Medien sollten sich auch entschuldigen.“

.@NBCNews is bad but Saturday Night Live is the worst of NBC. Not funny, cast is terrible, always a complete hit job. Really bad television! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 15, 2017

Es ist viel von Filterblasen die Rede dieser Tage. Davon, dass in den sozialen Medien alle nur solche Informationen und Nachrichten bekommen, die sie in ihrer Meinung und ihren Ansichten bestätigen. Aber wie sieht eigentlich die Blase aus, in der der kommende Präsident der Vereinigten Staaten lebt? Wir wissen: Trump ist Twitterfan und nutzt den Dienst regelmäßig, um die Welt darüber zu informieren, was ihm gerade so durch den Kopf geht. Er hat rund 20 Millionen Follower, die seinen Tweets folgen. Aber umgekehrt folgt Trump lediglich 42 Accounts. Der Twitter-Feed des President-elect ist sehr überschaubar. Was sieht also Trump, wenn er auf Twitter geht?

Wem Trump auf Twitter folgt

Einen Tweet seiner Stieftochter Lara Trump, die sich auf die Inauguration freut. Einen des konservativen Moderators Bill O’Reilly, der einen Link teilt, dass eine Band dafür gemobbt wurde, dass sie bei der Inauguration spielen wird. Einen der Trump Organization, die die nächste Führung der Trump Organization, Donald Trump Jr. und Eric Trump, ankündigt. Und einen Tweet des Präsidenten der World Wrestling Entertainment (WWE), der den Kampf um den „United Kingdom Champion“ der WWE bewirbt – seine Frau wurde von Trump als Leiterin der „Small Business Administration“ gekürt.

Die 42 Accounts, denen Trump folgt, können grob in drei Kategorien unterteilt werden:

Accounts von Trumps Golfklubs, Hotels, Resorts und Verwandten Accounts seiner politischen Weggefährten Accounts von Medien und Journalisten

Zu ersterer Kategorie gehören: Trump Waikiki Hotels, der Trump Charlotte Golfklub, außerdem: Trump DC, Trump Chicago, Trump Vegas. Ivanka Trump, Eric Trump, Melania Trump. Trump, Trump, Trump. 17 der 42 Accounts, denen Trump folgt, tragen den Namen Trump.

Zur zweiten Kategorie gehören etwa sein Vize-Präsident Mike Pence, sein zukünftiger Stabsschef Reince Priebus und sein Social-Media-Direktor Dan Scavino. Wem Trump nicht folgt: Präsident Obama oder auch nur einem einzigen demokratischen Politiker. Auch vielen seiner eigenen Mitarbeiter nicht, etwa seinem zukünftigen Pressesprecher Sean Spicer.

Long support free/ind press but irresponsible decision by few to run w/ false/unsubstantiated report=media bias & Americans are tired of it — Mike Pence (@mike_pence) January 11, 2017

Ähnlich das Bild bei den Medien: Da wäre zum Beispiel Ann Coulter, Autorin des Buchs „In Trump We Trust“ sowie von „Adios, America“ mit dem Untertitel „Der Plan der Linken, unser Land in ein Dritte-Welt-Drecksloch zu verwandeln“. Gestern twitterte sie: „Endlich haben wir einen Präsidenten, der zurückschlägt. Die Bullys laufen davon und weinen.“

What's unprecedented is the bullying arrogance of the press. Finally, we have a president who punches back. Bullies run & cry. https://t.co/XYZ2V8rcQa — Ann Coulter (@AnnCoulter) January 15, 2017

Trump folgt dem konservativen Sender Fox News, dessen Moderatoren Sean Hannity und Bill O’Reilly. Und einem Journalisten des liberalen Senders NBC: Joe Scarborough. Das allerdings fällt wohl unter Feindbeobachtung, mit dem Moderator von „Morning Joe“ verbindet ihn eine lange Fehde.

Und sonst? Mark Burnett, Erfinder von Trumps TV-Show „The Apprentice“, dem Profi-Golfer Gary Player und Diamond and Silk, zwei Schwestern aus North Carolina, die als Pro-Trump-Videoblogger aktiv sind.

Mehr Blase als Donald Trumps Twitterfeed geht kaum. Wenn Donald Trump die Twitter-App öffnet, findet er nichts als Zuspruch, liest nichts häufiger als den Namen Trump. Im Trumpschen Twitterfeed stechen die Trump-Tweets kaum hervor, sie fügen sich perfekt ein in den Fluss der Nachrichten, die dort zu finden sind. Erst wenn sie aus dem Kontext genommen werden, wenn sie für sich stehen, wirken sie so deplatziert, wie sie eigentlich sind. In der Trump-Blase aber macht alles Sinn.