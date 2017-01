In einem Interview mit der deutschen Bild-Zeitung sprach der zukünftige US-Präsident Donald Trump unter anderem über den Brexit, Angela Merkel, Strafzölle und Russland. Die zentralen Aussagen finden Sie hier, eine ausführliche Zusammenfassung hier. Die Reaktionen darauf ließen nicht lange auf sich warten. Als einer der ersten aus Österreich meldete sich Außenminister Kurz.

Dieser hat nach den Aussagen des künftigen US-Präsidenten Donald Trump, wonach die EU im Gefolge des Brexit weitere Mitglieder verlieren wird, davor gewarnt, die EU schlechtzureden. "Der Brexit hat zu einer großen Veränderung im Selbstwertgefühl der Europäische Union geführt", sagte Kurz am Montag vor einem Treffen mit EU-Kollegen in Brüssel.

"Aber man sollte das jetzt nicht dazu verwenden, um die Europäische Union schlechtzureden", sagte Kurz weiters. In der EU seien nach den schwierigen Jahren 2015 und 2016 Veränderungen nötig. "Man sollte die Stimmung, die da ist, als Ansporn nehmen, um etwas zu verändern", so Kurz. "Wir wissen genau, wo es krankt. Es gibt keine funktionierenden Außengrenzen. Wir haben es nicht geschafft, die Migrationsfrage als Europäische Union zu lösen. Das muss alles geschehen. Das waren auch die Hauptgründe für das Brexitvotum."

Kurz kündigte an, er werde weiter in diese Richtung Druck machen. Wenn es wieder gelinge, Erfolge in der EU zustande zu bringen, werde dies der Europäischen Union gut tun. Dann sei vielleicht auch die notwendige Kraft da, um andere nötige Veränderungen einzuleiten.

NATO mächtiges Verteidigungsbündnis

Zu Trumps Aussagen, wonach die NATO überholt sei, sagte der Außenminister: "Ich bin nach wie vor der Meinung, dass die NATO ein sehr mächtiges Verteidigungsbündnis ist."

Kurz warnte davor, das von Trump Gesagte zu überinterpretieren. Stattdessen sollte die EU den Start der neuen US-Administration abwarten. In den Hearings hätten die künftigen US-Minister manchmal Aussagen gemacht, die voll und ganz zu unterstützen seien, und manchmal auch im Widerspruch zu Trumps Aussagen stünden. Trump und sein Team seien an ihren Taten, nicht an Wahlkampfankündigungen oder Tweets zu messen. Wenn die neue Positionierung Trumps zu dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu einem bessern Verhältnis zwischen den USA und Russland beitrage, sollte man dies nicht mit Sorge sehen. "Davon können wir in Europa und insbesondere wir in Österreich unmittelbar profitieren", so Kurz.

Gemischte Reaktionen aus Russland

Überlegungen des künftigen US-Präsidenten Donald Trump, Sanktionen im Gegenzug zu nuklearer Abrüstung zu beenden, sind in Russland auf ein geteiltes Echo gestoßen. Die Sanktionen seien ein „dummes Vermächtnis“ des scheidenden US-Präsidenten Barack Obama, sagte der Vorsitzende des Außenpolitik-Ausschusses des russischen Föderationsrates, Konstantin Kosatschew, am Montag der Agentur Ria Novosti.

Es lohne sich aber nicht, wegen der Strafmaßnahmen Zugeständnisse in Sicherheitsfragen zu machen. Der Abgeordnete Oleg Morosow wurde von der Agentur hingegen mit den Worten zitiert, die Regierung in Moskau sei bereit, über eine Reduzierung des Atomwaffenarsenals zu verhandeln.

Russland hält eine Reaktion auf die Vorschläge des künftigen US-Präsidenten Donald Trump über eine nukleare Abrüstung für verfrüht. Es müsse die Amtsübernahme von Trump abgewartet werden, bevor Russland Stellungnahmen abgebe, sagte Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow am Montag. Trump hatte in Interviews mit den ein Ende der im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt verhängten Sanktionen in Aussicht gestellt. Im Gegenzug solle der russische Präsident Wladimir Putin einem Abkommen zur Reduzierung von Atomwaffen zustimmen. Trump übernimmt das Präsidentenamt am Freitag.

Medienberichte über ein geplantes Treffen von Putin und Trump wies Peskow zurück. Diese hätten nichts mit der Realität zu tun. Der Ansicht Trumps, die Nato sei „obsolet“, stimme Russland zu. Eine solche Position vertrete die Regierung in Moskau seit Langem.