Für Trump ist NATO "obsolet", Brexit "großartig"

Diesmal nicht Twitter, sondern ein Interview mit der deutschen Bild-Zeitung (Montagsausgabe): Der künftige US-Präsident versteht es stets zu provozieren, in diesem Fall sorgt er aber für massive Sorge in Europa. Denn nach seinen vagen Ankündigungen im Wahlkampf stellte er nun Europa vor vollendete Tatsachen. Er halte die NATO für „obsolet“, sagte er dem Blatt. Das Verteidigungsbündnis habe "Probleme", weil es "erstens vor vielen, vielen Jahren entworfen wurde. Zweitens zahlen die Länder nicht, was sie zahlen müssten." Außerdem sei es "obsolet, weil es sich nicht um den Terrorismus gekümmert hat." Die Aussagen Donald Trumps werden nicht nur in den baltischen Staaten für extreme Verunsicherung sorgen – diese könnten die Expansionsgelüste des russischen Präsidenten Wladimir Putin als Erste zu spüren bekommen –, sondern in ganz Europa. Dessen Leitfigur, die deutsche Kanzlerin Angela Merkel, kritisierte er scharf wegen deren Flüchtlingspolitik: „Katastrophal.“

Brexit "eine großartige Sache"

Auch in wirtschaftlichen Fragen holte Trump in dem Interview zum Rundumschlag gegen Europa aus. Deutschen Autokonzernen drohte er mit Strafzöllen in den USA. Die EU sei "ein Mittel zum Zweck für Deuschland" während sich der Brexit "letztlich als eine großartige Sache herausstellen" werde, erklärte Trump, der Großbritannien einen raschen Handelsvertrag mit den USA in Aussicht stellte. Zudem sagte Trump, dass er mit weiteren EU-Austritten rechne.

Am Montag wird Premierministerin Theresa May in einer Grundsatzrede die Leitlinien für den Brexit skizzieren. Und die dürften es in sich haben. Der Sunday Telegraph zitiert einen Regierungsvertreter: „Sie will es voll durchziehen. Die Leute werden dann wissen: Als sie sagte ,Brexit heißt Brexit‘, meinte sie genau dies.“ Laut mehreren übereinstimmenden Berichten britischer Medien wird May zu erkennen geben, dass sie bereit sei, das Land sowohl aus dem europäischen Binnenmarkt als auch aus der Zollunion mit der EU zu führen. Damit wäre der freie Handel von Waren unterbrochen. Auch an die Gesetzgebung des Europäischen Gerichtshofs solle London in Zukunft nicht mehr gebunden sein. Diese Eckpfeiler eines „harten Brexit“ enthalte der Rede-Entwurf, an dem einer der Hauptprotagonisten des Austritt-Referendums, der jetzige Außenminister Boris Johnson maßgeblich mitgearbeitet haben soll. Nur mit dem Ende des Binnenmarktes, so die Überlegung, könne Großbritannien die EU-Personenfreizügigkeit beenden und die Einwanderungspolitik selbst in die Hand nehmen.

Und nur nach der Aufkündigung der Zollunion könne das Land selbst Freihandelsabkommen schließen – May hatte in der Vorwoche angekündigt, mit Neuseeland einen solchen Pakt verhandeln zu wollen. Danach sollen die USA, Indien und andere Staaten laut ihren Wünschen möglichst rasch folgen.

Steuersenkungswettlauf

Die Verantwortlichen in London sind sich aber bewusst über die Folgen eines klaren Schnitts. „Wenn wir keinen Zugang zum EU-Markt haben, dann könnten wir zumindest kurzfristig wirtschaftlichen Schaden erleiden“, sagte Finanzminister Philip Hammond der deutschen Zeitung Welt am Sonntag. Für diesen Fall „würden wir gezwungen sein, unser Wirtschaftsmodell zu ändern.“