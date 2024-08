Beihilfe zum Mord in 10.505 Fällen: Wohl letztes Urteil in einem Nazi-Prozess

In einem Verfahren, mehr als sieben Jahrzehnte später, war die damals 97-jährige Frau, bereits im Rollstuhl sitzend in Itzehoe bei einem Prozess verurteilt worden:

Beihilfe zum Mord in 10.505 Fällen und Beihilfe zum versuchten Mord in weiteren fünf Fällen lautete das Urteil im Dezember 2022.

Zum damaligen Zeitpunkt war die Angeklagte 18 bzw. 19 Jahre alt. Deswegen verhängte das Gericht eine Jugendstrafe, die zur Bewährung ausgesetzt wurde.

Doch Irmgard F. ging in Revision, wollte ihre Mitschuld an den Verbrechen der Nazi-Diktatur nicht eingestehen. Am Dienstag schließlich bestätigte der deutsche Bundesgerichtshof die Verurteilung der früheren KZ-Sekretärin wegen Beihilfe zum Massenmord.

Schon beim Eintreten in das Lager sei ihm klar gewesen, dass Stutthof ein "monströses Vernichtungslager" sei, hielt Nebenkläger Abraham Koryski in einem Schreiben ans Gericht fest. Der heute 98-jährige lebt in Haifa und konnte dem Verfahren aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr beiwohnen. "Diejenigen, die in der Lagerverwaltung gearbeitet haben, können nicht sagen, sie hätten nichts gewusst", schrieb der Stutthof-Überlebende Koryski in seiner Stellungnahme: "Sie haben sogar vor allen anderen und vor uns gewusst, was passieren würde."