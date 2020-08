Bei Umsturz in Weißrussland "würde Russland intervenieren“

Plötzlich sah man die ältere Frau aus dem Fenster steigen. In der Hand trug das Mitglied der Wahlkommission der Schule Nr. 66 in der weißrussischen Hauptstadt Minsk einen Sack. Darin: Möglicherweise unerwünschte Stimmzettel. Warum sonst, fragten Beobachter der auf twitter gestellten Videoaufnahme, sollte man die Wahlszenerie an der Rückseite der Schule per Leiter verlassen? Erklärung der Behörden: Die Türe habe geklemmt.

Eindeutigere Beweise, wie kühn Präsident Alexander Lukaschenko am Sonntag die Wahlen fälschen ließ, gab es zuhauf: An die 80 Wahllokale waren so mutig, die echten Ergebnisse zu veröffentlichen. So gab es etwa im Wahllokal Nr. 70 in Minsk 255 Stimmen für Amtsinhaber Lukaschenko – und 1.989 für seine Gegenspielerin Swetlana Tichanowskaja.