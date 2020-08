Wahl in Belarus: Internet abgedreht, Militär fährt in Minsk auf

Zuzuschreiben hat sich Lukaschenko das selbst. Seine Beliebtheit schwand, weil er – der sich sonst immer „Batka“, also Väterchen, inszenierte – in der Coronakrise erratisch agierte. Er empfahl seinen Landsleuten, wegen „dieser Grippe“ in die Sauna zu gehen und Wodka zu trinken – 70.000 Infektionen und eine Wirtschaftskrise in dem ohnehin ökonomisch gebeutelten Land waren die Folge.

Tichanowskaja ist aber nicht nur dadurch zur Projektionsfläche geworden. Sie steht auch erstmals seit Jahrzehnten für eine vereinigte Opposition: Sie ist das bekannteste Gesicht eines Frauen-Trios, deren Ehemänner oder Chefs von Lukaschenko allesamt inhaftiert oder ins Exil gezwungen wurden.