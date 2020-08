Wahl in Belarus: Ein Hauch von Revolution weht durch Minsk

Anders ist auch, dass die gewohnten Methoden nicht mehr funktionieren. Schon im Juni ließ das Regime eben wegen der aufkeimenden Unzufriedenheit im Land normale Bürger auf der Straße präventiv verhaften – präventiv, um Angst zu erzeugen.

Das hat allerdings das genaue Gegenteil dessen bewirkt, was beabsichtigt war: Immer mehr Menschen schlossen sich den Protesten an, und das nicht nur in den urbanen Gebieten, sondern auch am Land – das immer als Bastion Lukaschenkos galt.