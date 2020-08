Eine Hausfrau sägt an Lukaschenkos Diktatoren-Sessel

Woran das liegt? „Zum einen an Lukaschenkos zynischen Umgang mit der Coronakrise“, sagt Hanna Liubakova, Journalistin aus Minsk, in einer Videokonferenz des Thinktanks Atlantic Council. Er tat Covid-19 als „Hexerei“ ab, machte sich über Erkrankte lustig. „Früher hat er sich stets für Schwächere, Ältere eingesetzt“, sagt sie, was ihm – in Kombination mit einem sozialistisch gefärbten Wohlfahrtsstaat – stabile Beliebtheit sicherte.

Der unbeliebte "Batka"

Jetzt schwächle die Wirtschaft und er gebe nicht mehr den liebenden Landesvater, genannt „Batka“, sondern den abgehobenen Autokraten. Tichanowskaja etwa empfahl er, den Unterschied zwischen Panzerwagen und Panzer zu lernen – geht es nach Lukaschenko, sollen nämlich künftig nur mehr Kandidaten mit Wehrdienst bei Wahlen antreten dürfen – sprich: Männer.

Dass er Tichanowskaja androhte, die beiden Kinder wegzunehmen – weswegen sie sie in die EU in Sicherheit bringen ließ –, komplettiert das Bild nur.