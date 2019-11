Barcelona: „Wir fordern Referendum über Unabhängigkeit“

Umso unermüdlicher reist Bosch durch Europa, um Verständnis für die Unabhängigkeitsbewegung zu bekommen. Schließlich liege die Zukunft für ein unabhängiges Katalonien in der EU: „Wir sind nicht wie die Brexit-Anhänger, sondern überzeugte Europäer, teilen alle europäischen Grundwerte.“

Dass man in anderen EU-Ländern, wie auch in Österreich, von der einseitig erklärten Unabhängigkeit einer Region nichts hören will, will Bosch so nicht wahrhaben. Es gebe allerorten Unterstützer. Und außerdem habe man in Katalonien, was die Unabhängigkeit betrifft, einen langen Atem: „Auch wenn es lange dauert, eines Tages kommen wir zu unserem Recht.“