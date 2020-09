Barbados will koloniale Vergangenheit abschütteln

In ihrer Thronrede am Dienstag verkündete die vor zwei Jahren zur Dame geadelte Generalgouverneurin von Barbados Sandra Mason, dass die Karibikinsel den Ballast der kolonialen Vergangenheit endlich abschütteln müsse und eine Republik werden sollte. Ohne Elizabeth II als formelles Staatsoberhaupt. Die Königin von England soll abgesetzt werden.

Dame Sandra Mason (71) ist eine viel beachtete Autorität. Sie war die erste Rechtsanwältin, die erste Höchstrichterin, die erste Frau in der Politik.