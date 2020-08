Barbados - Homeoffice im Paradies

Barbados wirbt mit dem schnellsten Glasfaser-Internet und dem besten Handynetz der Karibik. In der Hauptstadt Bridgetown freut man sich über die große Resonanz. Denn auch an Wohnmöglichkeiten mangelt es nicht: Von günstigen Studios in der Stadt bis zu luxuriösen Villen am Strand ist alles vorhanden. Außerdem stehen die meisten Hotels leer.

Die findige Premierministerin, die gleichzeitig auch Finanz- und Wirtschaftsministerin ist und die innere Sicherheit verantwortet, hat allerdings auch einige Kritiker im Land.

Simon Naitram, Sprecher der Wirtschaftstreibenden, fürchtet etwa, dass der Einkommensnachweis, der bei den Visa-Ansuchen verlangt wird, zu hoch angesetzt ist. Derzeit liegt er bei 100.000 Barbados-Dollar, das sind umgerechnet 41.538 Euro pro Jahr. Er forderte drastische Nachbesserungen. Die Regierung zeigt sich verhandlungsbereit.

Sonst fürchtet Simon Naitram, dass nur reiche Internet-Nomaden auf die Insel ziehen werden und höchstens ein paar Kindermädchen und Hausangestellte einen Job bekommen. Doch prinzipiell findet auch er die Idee seiner Premierministerin hervorragend: „Sie ist auf dem richtigen Weg.“

Auch die Zahl der Corona-Fälle auf der Insel hält sich mit 152 bestätigten Fällen, 122 Genesenen und sieben Toten in Grenzen. Die Spitäler sind okay.