Bandenkriminalität in Schweden: Stellvertreterkrieg in Stockholm

Die Namen klingen wie aus einem Guy-Ritchie-Film. Doch der Bandenkrieg, den die beiden schwedischen Kriminellen mit den Spitznamen "der kurdische Fuchs" und "der Grieche" seit Monaten in der Stadt Stockholm austragen, ist todernst.

Seit Weihnachten musste die Polizei 21 Mal wegen Schusswaffendelikten ausrücken. In der vergangenen Woche kam es zu Explosionen in einem Restaurant und einem Hotel (ohne Verletzte), erst am Freitag wurde ein Mann in Stockholm erschossen. Im vergangenen Jahr starben insgesamt 61 Menschen in Schweden infolge des Bandenkriegs.