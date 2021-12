Baerbocks heikler Antrittsbesuch in Warschau

aus Warschau Jens Mattern

"Freundschaft" war ein Wort, das Annalena Baerbock am Freitag in Warschau oft bemühte. Nach Antrittsbesuchen in Paris und Brüssel traf die deutsche Außenministerin ihren polnischen Amtskollegen Zbigniew Rau zum ersten Abtasten der bilateralen Felder von Zusammenarbeit bis Kontroversen. Rau stellte jedoch für die Freundschaft beider Länder einige Bedingungen: In Fragen der Sicherheit Polens habe "Deutschland eine besondere Verantwortung", mahnte der Nationalkonservative.