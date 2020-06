Badawis Ehefrau: "Nächsten Freitag gibt es 50 Hiebe"

Seit Oktober 2013 lebt Ensaf Haidar (35) in der Nähe von Montreal, aber mit dem Herzen ist sie im Gefängnis in Jeddah. Seit zwei Jahren und acht Monaten sitzt ihr Mann, Blogger Raif Badawi (31) aus Saudi-Arabien, hinter Gefängnismauern, verurteilt zu 1000 Hieben und 10 Jahren Haft, weil er sich auf seinem Internet-Blog für Menschenrechte und interreligiösen Dialog starkmachte. Die erste Vollstreckung der Strafe mit jeweils 50 Schlägen über 20 Wochen hindurch fand am 9. Jänner statt. Seither wird der Protest gegen Saudi-Arabien weltweit immer größer. Der KURIER kam via Facebook mit Ensaf Haidar in Kontakt. Sie spricht kaum Englisch. Mit Hilfe einer Arabisch-Dolmetscherin gelang das Interview.

KURIER: Frau Ensaf Haidar, am Freitag wurde die zweite Auspeitschung Ihres Mannes neuerlich aufgeschoben. In Deutschland gab es Meldungen, dass die Strafe aufgehoben werden könnte. Haben Sie Hoffnung?