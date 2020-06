Ehefrau von saudischem Blogger fleht um Hilfe

Badawis

FrauEnsaf Haidar kann kurz aufatmen und hoffen. Hoffen, dass ihre Appelle an das saudische Königreich, ihren Mann freizulassen, fruchten. Die 35-Jährige hat alle Politiker angefleht, ihren Mann nicht im Stich zu lassen. Sie lässt keine Gelegenheit aus, auf sein Schicksal aufmerksam zu machen. Das Urteil gegen ihren Mann sei unfair, wiederholtgebetsmühlenartig. "ist kein Mörder, kein Vergewaltiger, er trägt keine Waffe. Seine Waffe ist sein Stift."

So kämpferisch die Islamwissenschafterin ist, so ist sie auch am Ende ihrer Kräfte. "Ich fühle mich zerstört, aber ich werde nicht in einer Ecke sitzen und weinen", sagte sie dem Guardian. Das sei sie ihrem Mann und ihren Kindern schuldig. Haidar lebt mit ihren drei Kindern Najwa (11), Terad (10) und Miriam (7) in Kanada. Dort erhielten sie Asyl. In ihrer neuen Heimat veranstaltete Haidar für ihren Mann vorige Woche auch eine Feier zum 31. Geburtstag. Ein Stück der Torte fror sie ein – für den Tag, an dem er wiederkommt.

Wobei das Warten auf den Mann und Vater kaum zu ertragen sei. "Man kann sich ja vorstellen, wie es den Kindern geht, wenn sie hören, dass ihr Vater öffentlich ausgepeitscht wird, vor allen Leuten", sagte sie in der Deutschen-Welle-Sendung "Shabab Talk". "Ich will meine Stimme überall hintragen, in die ganze Welt. Und ich hoffe, dass die ganze Welt an unserer Seite steht."