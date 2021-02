Babis feuerte obersten Corona-Berater wegen Match-Besuchs

Prymula galt bisher als "Symbolfigur" der Corona-Bekämpfung in Tschechien. Im Frühjahr 2020 hatte Tschechien die erste Coronawelle erfolgreich überstanden, was vor allem Prymulas Verdienst war. Damals war er stellvertretender Gesundheitsminister. Als eines der ersten europäischen Länder hatte Tschechien damals auf strikte Regeln zum Maskentragen gesetzt. Nach dem Sommer wurde Tschechien jedoch zum Corona-Krisenland, was unter anderem der Einschleppung des Virus durch Adria-Urlauber zugeschrieben wurde.

Prymulas jüngste Affäre fällt in eine Zeit, in der Tschechien mit seinen 10,7 Millionen Einwohnern die höchsten Infektionszahlen in der EU aufweist. Die Neuinfektionszahlen liegen trotz der höchsten Quarantänestufe an Werktagen schon wieder über der 10.000-Marke (am gestrigen Donnerstag waren es 11.553), die 14-Tage-Inzidenz liegt bei 968. Die Experten führen es auf die schon starke Verbreitung der britischen Mutation des Coronavirus zurück.