EU-Parlament nimmt Tschechiens Premier Babis ins Visier

Unternehmen mit insgesamt 34.000 Beschäftigten abgegeben.

Doch über Treuhandfonds in Großbritannien sollen Babis und seine Frau weiterhin entscheidenden Einfluss auf den Konzern ausüben.

„Handfesten Machtmissbrauch“ sieht darin der EU-SPÖ-Abgeordnete Hannes Heide. Wie in der Parlamentsresolution gefordert pocht auch er auf die Einführung eines Systems, das auch die Hintermänner in Konzernen und somit die wahren Empfänger von EU-Geldern deutlich macht.

In den vergangenen sieben Jahren hat Agrofert mehr als 50 Millionen Euro an Agrar- und Regionalförderungen aus Brüssel erhalten. Als Premier ist Babis weiter bei der Verteilung von EU-Mitteln involviert.

Der Unmut über Babis wacht auch in Tschechien wieder auf. Vergangene Woche demonstrierten in Prag 500 Menschen – mehr Demonstranten durften sich wegen der strengen Corona-Abstandsregeln nicht in der tschechischen Hauptstadt versammeln. Bei den Anti-Regierungsprotesten im November waren mehrere Hunderttausend in Prag auf der Straße gewesen.