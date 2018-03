Ausweisung russischer Diplomaten: Wieso Österreich einen Sonderweg geht

Österreich will in der Haltung zu Russland einen anderen Weg als die überwiegende Mehrheit der EU-Staaten und die USA gehen. Den Ausweisungen von russischen Diplomaten wegen des mutmaßlichen Giftanschlags werde sich Österreich vorläufig nicht anschließen, bekräftigte Außenministerin Karin Kneissl im Ö1-Morgenjournal am Dienstag.

Diese Linie sei mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) akkordiert, betonte Kneissl, die das Außenministerium auf einem FPÖ-Ticket führt. Man sei in der Bundesregierung "gut abgestimmt" und werde "keine Diplomaten ausweisen", hatten Kurz und Kneissl am Montag gemeinsam mitgeteilt.

Österreich geht in der EU damit einen Sonderweg. Nur wenige Staaten wie Portugal und Griechenland haben neben Wien noch keine russischen Diplomaten ausgewiesen. Ob die Bundesregierung notfalls auch allein in der EU bei ihrer Haltung bleiben werde, falls etwa Portugal und Griechenland ebenfalls Diplomaten zu dieser Sanktion greifen sollten? "Die Dinge sind im Fluss", sagte Kneissl im Ö1-Morgenjournal und wies darauf hin, dass es für die Verantwortung Russlands für den Giftanschlag auf einen russischen Ex-Spion und dessen Tochter auf britischem Boden zwar eine hohe Wahrscheinlichkeit gebe. "Es ist aber immer noch nicht der hundertprozentige Beweis erbracht, dass die Kausalität bei Russland liegt", sagte die Ministerin.