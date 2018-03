Pro & Contra: Verhält sich Österreich richtig?

Neutralität ist besser als kollektive Hysterie

Spionage war immer schon ein dreckiges Geschäft, und wenn es um Doppelagenten ging, gleich noch eine Stufe dreckiger. Gerade Europa war im Kalten Krieg die perfekte Bühne für diesen ebenso geheimnisvollen wie grausamen Reigen. Die bis heute überdimensional großen Botschaften der USA und der Sowjetunion in Wien waren mit Hunderten mehr oder weniger gut als Kultur-etc.-Attaches getarnten Spionen gut gefüllt. Tote waren in in diesem Schachspiel mit Agenten immer mit einkalkuliert. Ältere Generationen erinnern sich an bulgarische Regenschirmmörder, CIA-Giftattacken und Dutzende andere mörderische Spielarten dieses Spionagezirkus. Der Doppelagent Sergej Skripal, der unter weiterhin mysteriösen Umständen in Großbritannien vergiftet wurde, war ein altgedienter Söldner in diesem eigentlich längst unzeitgemäßen Geschäft. Und dass er dieses Geschäft eben auf beiden Seiten der Front erledigte, macht ihn auf keinen Fall zu einem unschuldigen Opfer. Berufsrisiko könnte man zynisch sagen, auch weil nach zahlreichen Berichten Skripal keineswegs im Ruhestand in Großbritannien war, sondern weiterhin seine Spionagekontakte pflegte. Die Listen ermordeter Spione, die also schlicht von der jeweiligen Gegenseite aus dem Weg geräumt wurden, sind nicht ohne Grund lang. Die moralische Empörung, in die sich viele nach der Giftattacke stürzen, erscheint vor diesem historischen Hintergrund unangebracht. Hier geht es nicht um Kriegsverbrechen an Zivilisten, wie in Syrien oder dem Jemen. Grund genug für die Politik also, sich die Sachlage in Ruhe und ohne künstliche Empörung anzusehen.

Noch gibt es zumindest in der Öffentlichkeit lediglich Hinweise darauf, dass Moskau hinter der Vergiftung des Ex-Spions und seiner Tochter stecken könnte. Handfeste Beweise, die eigentlich als einzige Grundlage für außenpolitisches Handeln dienen sollten, sind von der britischen Regierung bisher nicht präsentiert worden. Und doch stürzt sich diese, im Übrigen derzeit politisch massiv geschwächte und orientierungslose Regierung in groß angelegte politische Drohgebärden. Viel mehr als eine Drohgebärde ist die Ausweisung von Diplomaten nämlich nicht. Zwei Dutzend Staaten machen mehr oder weniger halbherzig mit und schicken ebenfalls Vertreter Russlands nach Hause. Dass Österreich sich daran vorerst nicht beteiligt, hat nichts mit Feigheit oder Anbiederung an Moskau zu tun, sondern schlicht damit, dass wir unsere Rolle als neutraler Staat mit einer viel zu lange vernachlässigten Vermittlerrolle einmal ernst nehmen. Es gibt unzählige Gründe, Russlands Verhalten in Syrien, oder in der Ukraine zu verurteilen, oder zumindest hart zu kritisieren. Doch dieser Giftkrimi rund um einen altgedienten Söldner des Spionagegeschäfts ist die falsche Bühne, um den Kalten-Krieg voreilig in Worten und Drohgebärden wieder aufleben zu lassen.

Konrad Kramar