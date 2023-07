Österreicher in Thailand in Haft: Außenministerium in Kontakt

Das Ministerium kommentierte entsprechende Informationen, wonach der Mann auch der Anführer der Bande sein soll, jedoch nicht. Erst kürzlich war im thailändischen Urlaubsorts Pattaya laut Berichten ein deutscher 62-jähriger Unternehmer getötet worden. In Zusammenhang mit dem Fall führten die lokalen Behörden daraufhin eine Razzia im Klubhaus durch.

"Kein Verdächtiger bzw. Beschuldigter in einem Mordfall"

Am Wochenende folgten weitere Ermittlungsschritte gegen den gesamten Rockerklub. Dabei geriet auch der Österreicher ins Visier der Behörden. Das Ministerium betonte in diesem Zusammenhang jedoch: "Bei diesem handelt es sich nach derzeitigem Wissensstand um keinen Verdächtigen bzw. Beschuldigten in einem Mordfall." Es werde stattdessen in einer anderer Angelegenheit gegen den Österreicher ermittelt.

Die Leiche des 62-Jährigen, der seit Anfang Juli als vermisst galt, war dann am 10. Juli einem Anwesen in Nong Prue in Pattaya (Provinz Chonburi) gefunden worden. Die Ermittlungen führten die Behörden dabei auch ins Rocker-Milieu zu mehreren Verdächtigen.