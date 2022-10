Aus Afrika stammender Aktivist zieht mit Stiefeln in Parlament in Rom ein

"Ich trage diese Gummistiefel, ein Symbol für die Leiden und Hoffnungen des wahren Italiens, das mit mir ins Parlament geht, um Gesetze zu verabschieden, im Gedenken an diejenigen, die an Überarbeitung gestorben sind, an diejenigen, die diskriminiert werden, und an diejenigen, die hungern. Mit den Füßen im Schlamm der Realität und mit dem Geist im Himmel der Hoffnung", so Soumahoro.

"Hier im Parlament werden wir für all jene kämpfen, die in unserer Gesellschaft die letzten sind und in totaler Armut leben", erklärte Soumahoro. Er werde sich auch für die Abschaffung der restriktiven Einwanderungsgesetze in Italien engagieren.

"Moderne Sklaven"

Von den rund 1,5 Millionen Menschen, die in der italienischen Landwirtschaft arbeiten, ist nach Schätzungen der Sozialversicherungsbehörde INPS jeder Vierte irregulär beschäftigt, in Süditalien jeder Dritte. Migranten sind besonders erpressbar. Nach Schätzungen leben rund 80.000 von ihnen in Italien wie moderne Sklaven. Wer eine Aufenthaltsgenehmigung hat, die an einen Arbeitsvertrag geknüpft ist, darf seinen Job nicht verlieren. Und wer illegal im Land ist, ohne Papiere, hat keine Rechte.