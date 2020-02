Aufregung über Intervention Trumps zugunsten von Ex-Berater Stone

Eine öffentliche Intervention von US-Präsident Donald Trump zugunsten seines in der Russland-Affäre verurteilten Ex-Beraters Roger Stone hat für Aufregung gesorgt. Die oppositionellen Demokraten kritisierten am Dienstag scharf, dass das Justizministerium die Strafforderung der Anklage gegen den 67-Jährigen abmildern will. Zwei Staatsanwälte zogen sich offenbar aus Protest von dem Verfahren zurück.

Die Staatsanwaltschaft hatte am Montag sieben bis neun Jahre Haft gegen Stone gefordert, der im November unter anderem der Falschaussage und Zeugenbeeinflussung schuldig gesprochen worden war. US-Medien zitierten am Dienstag aber einen Verantwortlichen des Justizministeriums mit den Worten, die Strafforderung sei "extrem, übertrieben und unverhältnismäßig".