Auch ein Deal mit der EU in letzter Minute half nicht mehr

Doch der machte gleich klar: Auch die jüngsten Zusagen, die May in der Nacht zuvor mit der EU ausverhandelt hatte, seien für Großbritannien ein Risiko. Nach wie vor bestünde die Gefahr, dass das Vereinigte Königreich durch die sogenannte Backstop-Regelung in einer „Falle“ bleibe. Der Backstop ist jene Notfallklausel, die nach dem Austritt Großbritanniens aus der EU eine harte Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland verhindern soll.

Von da an war die Luft heraußen. Einige Abgeordnete der regierenden Tories, die zunächst überlegt hatten, eventuell doch für den Scheidungsvertrag zu stimmen, zogen gleich wieder zurück. John Whittingdale, ein früherer Kulturminister und Brexit-Anhänger, twitterte: Cox’ Rechtsmeinung sei für das Austrittsabkommen „ziemlich tödlich“.

Der britische Generalstaatsanwalt aber wollte die Last für Scheitern oder Erfolg der für Dienstagabend angesetzten Abstimmung nicht tragen. „Die Abgeordneten müssen letztlich eine politische Entscheidung treffen – ob sie den Deal von Premierministerin May annehmen wollen.“

Die nordirische DUP, auf deren Stimmen die regierenden Tories angewiesen sind, stellte gleich klar: Ihre Abgeordneten wollten erneut gegen den mit der EU ausverhandelten Austrittsvertrag stimmen.

Da mochte sich die britische Premierministerin gestern im Unterhaus noch so sehr ins Zeug legen und – mit extrem heiserer Stimme – werben: Sie hatte sich Montagnacht in einer dramatischen Blitzverhandlungsaktion mit EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker auf eine gemeinsame Erklärung geeinigt. Mit ihr sollte verhindert werden, dass die Notfallklausel für die Grenze zu Irland unbegrenzt in Kraft treten kann. „Wir haben die absolute Verpflichtung, den Brexit zu liefern“, sagte sie. Und „liefern, indem wir den Vertrag annehmen. Das ist ein guter Deal.“

Doch die Skepsis unter den Abgeordneten blieb groß. Und Labour-Chef Jeremy Corbyn hatte seinen Abgeordneten gleich von vorneweg empfohlen, gegen Mays Deal zu stimmen. Bei einer Parlamentsdebatte am Dienstagnachmittag schlug der hörbar angeschlagenen Premierministerin erneut bittere Kritik entgegen.