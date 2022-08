Attentat auf Salman Rushdie sorgt für Entsetzen – und Jubel

Hadi Matar war noch nicht einmal geboren, als Salman Rushdie 1988 die islamische Welt mit seinem Buch "Die satanischen Verse" in Wallung brachte und sich vom damaligen geistlichen Oberhaupt im Iran, Ayatollah Ruhollah Khomeini, einen weltweit und bis heute nicht offiziell aufgehobenen Mordaufruf einfing. Das hielt den 24-jährigen Mann aus Fairview im US-Bundesstaat New Jersey nicht davon ab, dem preisgekrönten Autor in aller Öffentlichkeit nach dem Leben zu trachten.

Matar stürmte vor einem Vortrag, den Rushdie am Freitag in einem Konferenz-Center der Chautauqua-Institution im Bundesstaat New York halten wollte, auf die ungesicherte Bühne, und fügte dem 75-Jährigen mit einem Messer schwerste Verletzungen zu. Der Zustand des Schriftstellers, der umgehend in ein Krankenhaus geflogen und mehrere Stunden notoperiert wurde, ist nach Angaben seines Literatur-Agenten Andrew Wylie prekär: "Es sieht nicht gut aus. Salman wird vermutlich ein Auge verlieren; die Nerven seines Arms wurden durchtrennt. Und seine Leber wurde durch einen Stich getroffen und beschädigt."